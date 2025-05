Retegui non ha dubbi | Acerbi e Bastoni tra i 3 migliori in Serie A

Mateo Retegui ha espresso senza riserve la sua ammirazione per Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, considerandoli tra i tre migliori difensori della Serie A. Durante un'intervista a Sky Sport Insider, il calciatore ha elogiato le qualità tecniche e tattiche dei due giocatori dell’Inter, sottolineando il loro impatto nel campionato italiano.

Mateo Retegui ha elogiato due difensori dell'Inter, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, indicandoli tra i migliori nel proprio ruolo in Serie A. L'ELOGIO – Mateo Retegui ha tessuto le lodi di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni nel corso di un'intervista a Sky Sport Insider. Il calciatore dell'Atalanta, infatti, ha fatto riferimento ai due difensori nerazzurri a proposito degli avversari più duri da lui affrontati in Serie A. Di seguito le sue parole: «Acerbi, Bastoni e Buongiorno sono i tre più forti del Campionato. I primi due stanno avendo un livello altissimo, in questa stagione. Per quanto riguarda il centrale del Napoli, posso dire che mi ha messo molto in difficoltà quest'anno. Si tratta di un giocatore fortissimo».

