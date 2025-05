Rete solidarietà telefono muto | Squilla ma nessuno risponde Così ci sentiamo abbandonati

Nel cuore del Quartiere 2, un silenzio inquietante avvolge la Rete di Solidarietà. Da oltre due mesi, il telefono squilla invano, alimentando un sentimento di abbandono tra i residenti. Tuttavia, oltre l’apparente inattività, ci sono risposte e iniziative che continuano a sostenere la comunità, anche nell'ombra. Manuela Plastina ci racconta la situazione attuale.

di Manuela Plastina Da oltre due mesi il telefono della Rete di Solidarietà del Quartiere 2 suona a vuoto. La linea risulta libera, ma nessuno risponde. Tanto da far pensare che nella sede di via Luna 16 non ci sia nessuno e che il servizio dopo oltre venti anni sia sospeso. Non è così. "Quando i primi di marzo ci siamo accorti che i telefoni erano improvvisamente muti – riferisce la coordinatrice del servizio, Barbara Gonella -, abbiamo segnalato il problema al Comune. Sono venuti i tecnici, ma ancora non sono riusciti a individuare le cause e rimediare al guasto". Il non poter rispondere al telefono è un grave disagio. "Ogni anno svolgiamo in maniera volontaria 2000 servizi tra compagnia, portare la spesa, accompagnare alle visite mediche e nei negozi, dare informazioni e supporto. Il nostro è un aiuto qualificato, strutturato dopo tutti questi anni e molto richiesto. 🔗Leggi su Lanazione.it