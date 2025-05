Restauro della Cripta del Duomo cerimonia di riapertura nel giorno della Madonna della Lettera

La cripta del Duomo di Messina riaprirà il primo giugno, in coincidenza con i festeggiamenti per la Madonna della Lettera. Dopo importanti interventi di restauro, l'accesso è stato migliorato, garantendo sicurezza e fruibilità anche per le persone con disabilità. Questo spazio prezioso torna a vivere, celebrando la sua storia e accogliendo visitatori in modo inclusivo.

Riapre il primo giugno, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Lettera, la cripta del Duomo di Messina dopo gli interventi di restauro che hanno consentito il consolidamento, la messa in sicurezza e la fruizione anche per i disabili. La Cripta del Duomo di Messina è uno spazio. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Restauro della Cripta del Duomo, cerimonia di riapertura nel giorno della Madonna della Lettera

Approfondimenti da altre fonti

Messina, la Cripta del Duomo torna a risplendere: aprirà il 1. giugno

Segnala msn.com: Messina ritrova uno dei suoi tesori più preziosi e a lungo negati alla fruizione. La Cripta del Duomo, scrigno di storia e arte nel cuore della città, è pronta ad aprire i battenti stabilmente dopo un ...

Messina, la cripta del Duomo restituita alla città: la riapertura il primo giugno in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Lettera

Si legge su msn.com: Gli interventi di restauro hanno consentito il consolidamento degli stucchi e degli affreschi, la posa in opera di ciò che rimane del pavimento normanno e di quello seicentesco, la realizzazione dell’ ...

Messina, il primo giugno riaprirà la cripta del Duomo

Riporta letteraemme.it: MESSINA. Verrà riaperta il prossimo primo giugno alle 11.45 la cripta del Duomo. Gli interventi di restauro hanno consentito il consolidamento degli stucchi e degli affreschi, la posa in opera di ciò ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DESTINY 2: OLTRE LA LUCE INCURSIONE DELLA CRIPTA DI PIETRAFONDA

I giocatori di Destiny 2 si preparano per l?incursione della Cripta di Pietrafonda: la gara, nella quale vince la prima squadra che completa l?attivit?, inizia il 21 novembre.