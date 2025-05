Responsabile manutenzione Un idraulico civile esperto

Si ricerca un idraulico civile esperto per il ruolo di Responsabile Manutenzione/Costruzione Elettrica a Milano e limitrofi. La figura si occuperà dell'installazione e manutenzione di impianti idraulici e idrosanitari. Contratto da valutare in base all’esperienza, full-time 40 ore. Codice offerta Afolmet: 93903. Unisciti a noi per fare la differenza!

Responsabile manutenzionecostruzione elettrica, 1 posto Sede di lavoro: Milano e limitrofi. Codice offerta Afolmet: 93903. Contratto: da valutare in base all’esperienza, full time 40 ore. La risorsa si occuperà dell’installazione e manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari, di accumulo e consumo d’acqua, di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di climatizzazione dell’aria. Retribuzione: Ral 32mila euro, cellulare e furgone aziendale. Idraulico civile, 1 posto Sede di lavoro: Trezzano sul Naviglio. Codice offerta Afolmet: 93877. Contratto: determinato scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa per azienda edile specializzata in costruzioni civili si occuperà di installazione, manutenzione impianti idraulici e termici. Si richiede esperienza nel ruolo e conoscenze informatiche (pacchetto office). 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Responsabile manutenzione. Un idraulico civile esperto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Responsabile manutenzione. Un idraulico civile esperto

Lo riporta ilgiorno.it: Responsabile manutenzione/costruzione elettrica, 1 posto Sede di lavoro: Milano e limitrofi. Codice offerta Afolmet: 93903. Contratto: da valutare in base all ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.