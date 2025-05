Dopo la delusione del pareggio con il Genoa, il Napoli si prepara a riscattarsi. Con la guida di Conte e il sostegno della squadra, l'obiettivo è chiaro: trionfare a Parma e avvicinarsi allo scudetto. Marco Azzi su Repubblica racconta della rinvigorita determinazione del team, pronto a partire per una maxi carovana in trasferta.

Repubblica: “Il patto tra Conte e squadra. A Parma la vittoria-scudetto, maxi carovana in trasferta”"> La delusione per il pareggio col Genoa è già alle spalle. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno con rinnovata determinazione e il supporto dei tifosi, presenti anche nella seduta di ieri. L’obiettivo è chiaro: vincere a Parma per restare padroni del proprio destino e tenere a distanza l’Inter in una volata scudetto che non ammette più passi falsi. Tutti insieme a Parma: via libera ai tifosi campani La Lega ha ufficializzato l’orario della partita di domenica 19 maggio al Tardini: calcio d’inizio alle 20:45, in contemporanea con Inter-Lazio. Non ci saranno pressioni psicologiche legate ai risultati altrui, tutto si deciderà in parallelo. 🔗Leggi su Napolipiu.com