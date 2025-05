Reply Xchange 2025 Agentic AI in scena a Milano | dall’industria alla digital experience

Reply Xchange 2025, in scena a Milano, esplora l'incontro tra industria e digital experience. Con oltre 30 dimostrazioni innovativa, tra cui robot umanoidi e opere d'arte animate, l'evento ha attirato più di 5.000 professionisti IT, creativi e appassionati, pronti a scoprire insieme il futuro dell'intelligenza artificiale agentica.

Robot umanoidi che riproducono in modo sempre più realistico le espressioni facciali umane o in grado di camminare e usare le mani per diverse operazioni, quadri animati in una galleria d’arte: sono solo alcune delle oltre 30 demo a cui più di 5mila tra professionisti IT, creativi e appassionati possono assistere nella tappa italiana di Xchange, l’evento annuale di Reply, multinazionale italiana leader globale nella system integration e nella consulenza. L’appuntamento ha preso il via mercoledì 14 maggio a Milano al Superstudio Più in via Tortona e durerà fino a giovedì 15. Il Chief Technology Officer di Reply, Filippo Rizzante, descrive a LaPresse la velocità con cui le innovazioni tecnologiche hanno cambiato e sono destinate a cambiare ulteriormente la società: “ Il mondo della tecnologia sta accelerando tanto, ancora di più rispetto al passato, e ciò è dovuto principalmente ai modelli fondamentali e agli algoritmi generativi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reply Xchange 2025, Agentic AI in scena a Milano: dall’industria alla digital experience

Il 7 e 8 ottobre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano si svolgerà la prima edizione di PRESS START – Video Game Student Conference, il primo appuntamento per gli studenti che sognano di lavorare nell’industria dei videogiochi targato IIDEA Nata dalla volontà e dall’impegno di un gruppo di aziende, tra cui Reply Game Studios, che nell’ultimo anno hanno lavorato per creare una piattaforma di incontro e formazione per i futuri professionisti dell’industria videoludica italiana, PRESS START – Video Game Student Conference è la prima iniziativa di IIDEA dedicata agli studenti interessati a trovare uno sbocco professionale nel settore dei videogiochi.