renaissance in economics a firenze la seconda edizione

Firenze ospita la seconda edizione della Conferenza Internazionale “Renaissance in Economics”, che esplora temi cruciali come la transizione ecologica, la giustizia sociale e l'innovazione. Dopo il successo del primo incontro, esperti e ricercatori si riuniscono per discutere strategie e ricerche volte a costruire un'economia più umana e sostenibile.

Firenze ospita la seconda edizione della Conferenza Internazionale "Renaissance in Economics": fra transizione ecologica, giustizia sociale e innovazione, gli studi e le ricerche in corso per realizzare un'economia più umana. Dopo il successo della prima edizione, torna a Firenze la Conferenza Internazionale "Renaissance in Economics. Manifesto for New Economy", il grande evento internazionale dedicato a un nuovo paradigma economico basato su bene comune, sostenibilità integrale e generatività sociale. L'appuntamento è fissato per il 5 e 6 giugno 2025, con due giornate ricche di incontri, dialoghi che vedrà la partecipazione di oltre 40 sessioni scientifiche con più di 200 relatori e relatrici internazionale provenienti da più di 20 paesi nel mondo. "Nell'era dell'intelligenza artificiale e della comunicazione social la comunità globale sembra soffrire sempre di più di povertà da intelligenza relazionale, con la logica del conflitto che rischia di prevalere su quella della cooperazione distruggendo valore economico e sociale.

