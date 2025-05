Reijnders svela il suo modello | Osservo De Bruyne per imparare a leggere il gioco

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rivelato il suo approccio per migliorare le proprie capacità analizzando il gioco di Kevin De Bruyne. In un'intervista a 'The Athletic', Reijnders condivide le sue ambizioni per il futuro e la possibilità di conquistare importanti trofei con la maglia rossonera.

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a 'The Athletic' sulla possibilità di vincere il trofeo

