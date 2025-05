Reijnders | In campo senza aver paura del Bologna | siamo il Milan

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, si è dichiarato pronto ad affrontare il Bologna nella finale di Coppa Italia con determinazione e senza paura. In un'intervista a 'The Athletic', Reijnders ha espresso la sua fiducia nel valore della squadra e nell'importanza di rappresentare il prestigio rossonero sul campo. Siamo il Milan, e non temiamo nessuno.

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, ha parlato a 'The Athletic' in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Reijnders: “In campo senza aver paura del Bologna: siamo il Milan”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan-Fiorentina, ansia Reijnders: ha la gastroenterite, pre allertato Musah. In campo Tomori e Chukwueze

Segnala msn.com: Niente allenamento della vigilia per Reijnders, causa gastroenterite ... Il giovane spagnolo, però, sarà in campo con il Milan Futuro nel fondamentale match salvezza della squadra di Massimo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna morta trovati a pezzi in un cassonetto a Bologna

Il corpo, tagliato a pezzi, di una Donna di 31 anni è stato ritrovato in un bidone della spazzatura alla periferia di Bologna.