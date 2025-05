Registro elettronico e genitori Lettera

Il registro elettronico si sta rivelando un tema cruciale che mette in luce la distanza tra famiglie e istituzioni scolastiche. Troppo spesso, i genitori esprimono critiche senza una comprensione approfondita delle dinamiche interne della scuola. Questa lettera, scritta da Mario Lorenzo, mira a chiarire l'importanza di una comunicazione efficace e informata riguardo al registro elettronico.

Inviata da Mario Lorenzo - Il problema del registro elettronico sta facendo emergere una volta di più lo scollamento esistente tra famiglie e scuole. Spesso molti genitori parlano senza conoscere pienamente tutto ciò che ruota all’interno della scuola. Il registro elettronico è uno di questi casi. L'articolo Registro elettronico e genitori. Lettera . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Registro elettronico: utile davvero? Migliora, potenzia o limita concentrazione e responsabilizzazione degli alunni

Com'è noto, un anno fa la Scuola Media "Barsanti" di Firenze ha sospeso l'utilizzo del registro elettronico per l'assegnazione dei compiti a casa. Caso unico in Italia, ove come sempre fa notizia l'es ...

Valditara: "Libri e diario cartaceo abituano giovani a riflessione. Registro elettronico serve ai genitori"

Intervistato da Rai Radio 1, il Ministro Valditara ha toccato una serie di punti, tra cui l'utilizzo del registro elettronico e quello del diario cartaceo.

Registro elettronico, Giorgia è contro: "Lo guardo il meno possibile. Mi dispiace che se tuo figlio non va a scuola lo sai subito"

"Registro elettronico? Modo con cui noi adulti diciamo ai ragazzi che non ci fidiamo di loro e quindi prendiamo il controllo. Assomiglia alla vocazione idiota dei genitori che vogliono ...

