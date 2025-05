Regione scontro frontale con FdI | Bertolaso dà le dimissioni Fontana le respinge e lo blinda per ora

Lo scontro tra Fratelli d'Italia e la giunta regionale si intensifica, con Guido Bertolaso che tenta di dimettersi come assessore al Welfare. Tuttavia, il presidente Attilio Fontana respinge la decisione, bloccando temporaneamente la crisi. Milano si trova quindi sull'orlo della rottura, con tensioni evidenti all'interno della maggioranza.

Milano – Questa volta si è arrivati particolarmente vicini al punto di rottura. Fosse dipeso esclusivamente da lui, Guido Bertolaso da ieri mattina non sarebbe più assessore regionale al Welfare. È stato il presidente della Regione, Attilio Fontana, a rifiutarne le dimissioni e a impedirgli di lasciare la Giunta lombarda. I due ne hanno discusso proprio ieri mattina a Palazzo Lombardia e il governatore ha convinto Bertolaso a recedere dal suo proposito. Almeno per ora. La questione, infatti, potrebbe non essere del tutto chiusa, l’addio potrebbe essere solo rimandato. Prova ne è che, secondo indiscrezioni, lo stesso Fontana, che pure – è meglio ripeterlo – ha voluto Bertolaso nel suo esecutivo e non gli ha mai fatto mancare né il proprio apprezzamento né il proprio supporto, starebbe iniziando a sondare il terreno per capire chi potrebbe eventualmente prendere il posto dell’ex Capo della Protezione Civile. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Regione, scontro frontale con FdI: Bertolaso dà le dimissioni, Fontana le respinge e lo blinda (per ora)

