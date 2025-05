Regionali De Luca attacca | Non si torna alla palude

In vista delle regionali, la Campania si prepara a un clima teso e surreale, con De Luca che lancia attacchi ai rivali: "Non si torna alla palude". I preparativi si intensificano tra tagli del nastro e dichiarazioni infuocate, mentre centrosinistra e centrodestra attendono di ufficializzare i candidati. Una competizione che si preannuncia accesa e provocatoria.

Tagli del nastro e attacchi. Sono, e saranno, settimane surreali per la Campania in vista del voto delle regionali: centrosinistra e centrodestra non hanno ancora formalizzato il nome del candidato. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali, De Luca attacca: «Non si torna alla palude»

Ne parlano su altre fonti

Regionali, De Luca attacca: «Non si torna alla palude»

Riporta ilmattino.it: Tagli del nastro e attacchi. Sono, e saranno, settimane surreali per la Campania in vista del voto delle regionali: centrosinistra e centrodestra non hanno ancora formalizzato il nome del ...

“Mi devono sparare”: l’ultimo attacco di De Luca contro Schlein

Secondo msn.com: Elezioni in Campania, il presidente Vincenzo De Luca respinge ogni alleanza: ecco l'attacco contro il Partito Democratico. Mentre Matteo Salvini difende a spada tratta il dopo-Zaia in Veneto, in Campa ...

Pd, De Luca all’attacco: «No ai ciucci al potere». Conte: si decide insieme

Riporta ilmattino.it: Alza sempre più i toni De Luca. È un crescendo da giorni. Ma ieri tocca l’apice se decidono di replicare il centrodestra, i dem e i grillini. Come se ormai avesse ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.