Regionali col 40% dei voti ai vincitori il 59% dei seggi | così cambia la legge elettorale

Alle prossime elezioni regionali, una svolta significativa nella legge elettorale: la coalizione vincente, con oltre il 40% dei voti, si aggiudicherà il 59% dei seggi. Questo significa che, superando questa soglia, potrà ottenere 24 seggi anziché 16, ridisegnando il panorama politico e conferendo un potere decisivo ai partiti più affermati.

Se la coalizione che uscirà vincitrice dalle urne alle prossime Regionali supererà il 40% dei voti otterrà il 59% dei seggi a disposizione in Consiglio, ovvero 24 contro i 16. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Regionali, col 40% dei voti ai vincitori il 59% dei seggi: così cambia la legge elettorale

