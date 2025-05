Referendum si vota l’8 e 9 giugno | tutto quello che c’è da sapere

Nella provincia di Piacenza in questa primavera del 2025 nessun comune va al voto. Però, l’8 e 9 giugno, urne aperte in tutti e 46 i comuni per cinque quesiti referendari. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 8 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 9 giugno 2025. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it

