Referendum sale la tensione tra centrodestra e opposizione

La tensione politica si intensifica in vista dei referendum, con una nota congiunta dei leader dell'opposizione, Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein, che annunciano il loro sostegno all'iniziativa della Cgil "Il voto è libertà". Questa mobilitazione è interpretata dal centrodestra come una sfida diretta alle proprie posizioni, alimentando il dibattito nel panorama politico italiano.

AGI - Sale la tensione sui referendum. La nota congiunta firmata da Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Elly Schlein con la quale i leader dell' opposizione annunciano la partecipazione all'iniziativa promossa dalla Cgil " Il voto è libertà " viene interpretata nel centrodestra come un disperato tentativo di alzare l'asticella. "Non raggiungeranno mai il quorum, l'8 e il 9 giugno arriverà per l' opposizione una netta sconfitta", dice un esponente di primo piano della coalizione di governo che rivendica la scelta dell'astensione. Il leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia che non ha alcuna intenzione di andare a votare. E così farà anche il ministro delle Politiche agricole, Francesco Lollobrigida. "La nostra linea è non parlarne", ribadisce un 'big' dell'alleanza guidata da Giorgia Meloni. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum, sale la tensione tra centrodestra e opposizione

