referendum pd contro le parole di la russa

Ieri mattina, la tensione ha infiammato il Consiglio regionale della Lombardia, con il Partito Democratico che ha contestato le dichiarazioni di Ignazio La Russa sui referendum dell'8 e 9 giugno. Il capogruppo PD, Pierfrancesco Majorino, ha espresso ferme critiche, segnando uno scontro acceso tra maggioranza e opposizione sul tema della partecipazione al voto.

Scontro tra maggioranza e opposizione ieri mattina al Consiglio regionale della Lombardia sui referendum dell'8 e 9 giugno. Dopo le critiche del capogruppo del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, alle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull' astensione, i consiglieri dem hanno alzato dei cartelli con sopra la data del voto e con la scritta "votiamo ai referendum". Dai banchi della maggioranza ha reagito il consigliere di FdI Giacomo Zamperini, sottolineando che anche "non andare a votare è un diritto costituzionale". Majorino, subito dopo, aggiunge: "Credo che sia molto grave leggere le parole del presidente del Senato che invita a fregarsene dei referendum, invita all'astensione e non ha il coraggio di contrastare partecipando. Ormai la gente spesso diserta le urne ma noi abbiamo bisogno come il pane di una democrazia partecipata, di cittadini che si esprimano su vari temi.

