Le opposizioni scendono in piazza per sostenere i referendum dell'8 e 9 giugno, unendosi all'appello della CGIL "Il voto è libertà". Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in un'iniziativa prevista a Roma il 19 maggio, si schierano contro l'astensionismo, sottolineando l'importanza della partecipazione democratica.

Opposizioni in piazza per i referendum dell’8 e 9 giugno. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni il 19 maggio parteciperanno a Roma all’iniziativa della CGIL dal titolo “il voto è libertà”, contro l’astensionismo. La mossa dei leader di Pd, M5s e Avs, annunciata con una nota congiunta, è una risposta alla “propaganda”. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, opposizioni in piazza contro gli appelli all’astensione

