referendum matrimonio egualitario dubbi sulla validità del testo

In questi giorni sta girando una raccolta firme, in riferimento a un possibile referendum sul matrimonio egualitario, che prevederebbe il superamento delle unioni civili e la possibilità per le coppie dello stesso sesso di unirsi in matrimonio e non più solo civilmente. Il quesito così posto, però, potrebbe essere controproducente: mirando ad abrogare alcune parti della legge Cirinnà infatti, si porrebbe sullo stesso piano l’unione civile e il matrimonio, senza permettere però l’accesso a quest’ultimo. Referendum matrimonio egualitario, dubbi sul testo proposto. Rete Lenford, una rete di avvocati ed esperti legali specializzati nella tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+, ha spiegato come il testo del quesito proposto “vuole mantenere le unioni civili introdotte nel 2016, eliminando le parti che le differenziano dal matrimonio anche rispetto alla filiazione”. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it