Referendum Magi espulso dalla Camera | si è presentato vestito da fantasma | VIDEO

Durante il recente question time alla Camera, Riccardo Magi ha attirato l'attenzione vestendosi da fantasma per protestare contro l'"invisibilità" dei temi affrontati dall'attuale governo. La sua provocazione ha scatenato il caos nell'emiciclo, culminando nella sua espulsione dall'Aula. Un episodio che riaccende il dibattito politico e le tensioni all'interno della sinistra.

Caos alla Camera e nuova sceneggiata a sinistra. Riccardo Magi è stato espulso dall'Aula, durante il question time rivolto alla premier Giorgia Meloni, per aver fatto ingresso nell'emiciclo coperto da un lenzuolo bianco in segno di protesta contro "l'invisibilità" a cui, a suo dire, sono sottoposti i referendum dell'8 e 9 giugno. A chiedere l'immediata espulsione del deputato di Più Europa è stato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Magi è stato portato via dai commessi di Montecitorio. "Si ricorda - urlava Magi rivolto alla presidente del Consiglio - presidente Meloni quando accusava i governi di silenziare i referendum, di sfavorire la partecipazione. Se lo ricorda? Era il 2016 e 2022". 🔗Leggi su Iltempo.it