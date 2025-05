Referendum lavoro i tre quesiti sul Jobs Act svelano che l’Italia non si era rifatta al modello tedesco

Il referendum sul lavoro e i tre quesiti legati al Jobs Act mettono in luce come l'Italia non si sia realmente ispirata al modello tedesco. Negli anni delle riforme Fornero e del Jobs Act, alcuni sostenitori hanno teorizzato un'adesione a questo modello, dimenticando che solo due parti delle riforme italiane funzionano effettivamente, lasciando in sospeso il nodo cruciale dell'articolo 18.

Ve li ricordate i soliti tromboni che negli anni delle riforme Fornero e del Jobs Act promuovevano le loro strampalate idee su mercato del lavoro e licenziamenti pretendendo di rifarsi al cosiddetto “modello tedesco”? “Il passaggio critico è sull’articolo 18. Due parti su tre funzionano: quelle che riguardano i licenziamenti discriminatori e disciplinari. E invece da correggere il vero punto debole, quello dei licenziamenti economici. Lì bisogna applicare in toto il modello tedesco.” ( Enrico Letta, marzo 2012); “Anche noi vogliamo il modello tedesco che prevede che sia il giudice a decidere tra reintegro e indennizzo nel caso di licenziamento per motivi economici giudicato illegittimo.” ( Raffaele Bonanni, segretario della Cisl, marzo 2012); “Il problema non è l’ articolo 18, non lo è mai stato e non lo sarà. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum lavoro, i tre quesiti sul Jobs Act svelano che l’Italia non si era rifatta al modello tedesco

