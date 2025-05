Referendum l' astensione non è un delitto

Firenze, 14 maggio 2025 – In vista dei cinque referendum dell'8 e 9 giugno, il clima si fa teso. Il governo ha sorprendentemente invitato i cittadini ad astenersi dal voto, una posizione adottata per prima dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia. L'affermazione ha suscitato polemiche e sollevato interrogativi sulla partecipazione democratica.

