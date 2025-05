Referendum in Aula va in scena il fantasma della democrazia | Magi espulso dalla Camera il video

Nel cuore del Parlamento, il referendum si trasforma in uno spettacolo surreale: Riccardo Magi, travestito da fantasma, viene espulso da Fontana durante il premier time di Giorgia Meloni. Un gesto provocatorio che divide l'opinione pubblica, suscitando riflessioni sul rispetto della democrazia e sull'impegno del governo nell'informare i cittadini.

Riccardo Magi si traveste da fantasma in Parlamento, Fontana lo fa espellere: un vero e proprio show va in scena alla Camera durante il premier time di Giorgia Meloni. Alcuni lo hanno trovato divertente, altri invece meno. Per protestare contro il poco impegno del governo nell’informare i cittadini sul referendum dell’8 e 9 giugno, Riccardo Magi si è travestito da fantasma. E durante il premier time di Giorgia Meloni alla Camera, è sceso dalle scale dell’Aula letteralmente travestito. Il significato del gesto è presto spiegato: il leader di +Europa ha inteso accusare la maggioranza di aver reso la democrazia un fantasma appunto, dal momento che alcuni dei suoi rappresentanti hanno anche invitato i cittadini a non votare. Tra questi, il leader di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e tra le righe, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Referendum, in Aula va in scena il “fantasma della democrazia”: Magi espulso dalla Camera, il video

