Referendum a Benevento arriva il presidente nazionale Acli

Il 22 maggio, la Rocca dei Rettori di Benevento ospiterà un incontro con il presidente nazionale delle Acli, promosso dalle Acli provinciali e dal Laboratorio per la felicità pubblica. L'evento, fissato per le 17.30, sarà un’importante occasione per discutere e sostenere il Sì ai referendum dell’8 e 9 giugno.

Tempo di lettura: 2 minuti E' in programma giovedì 22 maggio l'incontro organizzato dalle Acli provinciali di Benevento e dal Laboratorio per la felicità pubblica per il Sì ai referendum dell'8 e 9 giugno. L'appuntamento è previsto alle ore 17.30 presso la Rocca dei Rettori, all'interno dell'aula consiliare della Provincia, alla presenza del presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, chiamato a concludere i lavori. Porgeranno i saluti istituzionali il presidente della Provincia, Nino Lombardi, il sindaco Clemente Mastella e la presidente provinciale delle Acli, Maria Giovanna Pagliarulo. Previsti gli interventi di Maurizio D'Ago, presidente regionale Acli Campania; Samsideen Dibaneh, mediatore culturale della cooperativa Giada Onlus; Luciano Valle, segretario generale della Cgil Benevento alla guida del Comitato sannita per il Sì ai referendum.

