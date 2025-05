Referendum 8 e 9 giugno sorteggio e nomina per gli scrutatori | così i compensi

Il 15 maggio alle ore 15, presso la sala Ovale di Palazzo Zanca, la Commissione Elettorale Comunale svolgerà il sorteggio pubblico per la nomina degli scrutatori in vista dei referendum del 8 e 9 giugno. Durante l'incontro saranno anche comunicati i compensi previsti per i partecipanti a questa importante tornata elettorale.

