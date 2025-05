Reddito energetico boom di richieste | esauriti i fondi anche per la Sicilia

Il Reddito Energetico ha visto un’improvvisa impennata di richieste, esaurendo rapidamente i fondi disponibili anche per la Sicilia. Le risorse destinate ai progetti di impianti fotovoltaici domestici per famiglie a basso reddito nel Mezzogiorno sono terminate, come comunicato dal Mase. Il sportello telematico del GSE è ora chiuso, lasciando molte famiglie in attesa.

Risultano terminate le risorse destinate alle regioni del Mezzogiorno, per la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici nelle famiglie a basso reddito nell'ambito del Reddito energetico nazionale, risultano terminate. Lo comunica il Mase in una nota. Lo sportello telematico del Gse, aperto.

Il Decreto ministeriale del 8 novembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto il concetto di reddito energetico per il biennio 2024/2025, alimentato da un fondo nazionale di 200 milioni di euro.