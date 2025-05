Red Bull Frista la finale del miglior freestyler nazionale

Sabato 17 maggio a Milano si terrà la finale nazionale del Red Bull Frista, il nuovo format che celebra il freestyle rap. Gli artisti si sfideranno in un’emozionante competizione, dando vita a rime incisive e beat travolgenti, per conquistare il titolo di miglior freestyler nazionale. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati della cultura hip-hop!

Sabato 17 maggio a Milano si svolgerà la finale nazionale del Red Bull Frista, il nuovo format dedicato al freestyle rap che promette scintille nella scena hip-hop italiana: un viaggio tra rime taglienti, beat infuocati e pura improvvisazione.

Red Bull Frista, finale nazionale del contest di freestyle rap

Sabato 17 maggio 2025 si svolge a Milano nell'arena a cielo aperto di piazza Donne Partigiane (quartiere Barona) la finale nazionale del Red Bull Frista, il nuovo format dedicato al freestyle rap

RED BULL FRISTA – alla finale il 17 maggio host ENSI e ARES ADAMI; in giuria NITRO, NERONE e DANNO

I biglietti per la finale di RED BULL FRISTA sono già disponibili QUI. Durante il qualifier, davanti a un pubblico numeroso ed entusiasta di appassionati della disciplina, una serratissima battle

