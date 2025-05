Recruiting day di Verisure

Il Recruiting Day di Verisure è un'opportunità imperdibile per chi cerca lavoro in Toscana. La multinazionale, leader nei sistemi di sicurezza per abitazioni e aziende, sta ampliando il proprio team in diverse province, offrendo numerose opportunità professionali. Un'occasione per entrare a far parte di una realtà innovativa e in crescita.

C’è anche Verisure tra le aziende che in questo periodo stanno potenziando l’organico in Toscana. La multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza e allarmi per case e attività commerciali ha avviato una campagna di recruiting che coinvolge diverse province della regione, con offerte di lavoro sia nel settore commerciale che in quello tecnico.Oggi si terrà un recruiting day a Firenze, nella sede di via Lucchese 84A, in zona Osmannoro, dedicato alla selezione di tecnici manutentori. Sarà un’occasione utile per conoscere da vicino l’azienda, sostenere un primo colloquio e candidarsi direttamente per i ruoli aperti. Le opportunità offerte da Verisure in Toscana non si fermano al solo ambito tecnico. L’azienda è infatti alla ricerca di agenti commerciali su tutto il territorio regionale, con posizioni aperte a Grosseto, Prato e Pistoia, oltre ad un venditore per la zona di Arezzo e ad un manutentore di sistemi di sicurezza per la provincia di Lucca. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Recruiting day di Verisure

