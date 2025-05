Record per le emissioni di bond governativi in Europa

Nel 2023, l'Europa ha registrato un record nelle emissioni di bond governativi. Fino al 30 aprile, i titoli di Stato dell'area euro hanno collocato quasi 600 miliardi di euro, superando il 45% del volume annuo pianificato per le emissioni sovrane. Questo trend evidenzia una forte domanda di finanziamenti pubblici in un contesto economico in evoluzione.

Da inizio anno al 30 aprile, i titoli di Stato dell’area euro hanno già collocato una parte significativa del volume di emissione sovrana sul mercato. A quasi 600 miliardi di euro (considerando quelli a scadenza oltre un anno), è stato emesso più del 45% del volume lordo annuo pianificato (leggermente più di quanto fatto negli anni precedenti, ad esempio nello stesso periodo 2024 erano 560 mld). Record per le emissioni di bond governativi in Europa. Lo spiega Florian Spaete, senior bond strategist di Generali Investments sottolineando che in termini di emissioni, il progresso maggiore riguarda Grecia, Austria e Irlanda. Per l’Italia il progresso delle emissioni è al 47%, di poco superiore alla media area euro del 45,2%. In termini assoluti le emissioni sono a 156mld al 30 aprile (vs quasi 145mld stesso periodo 2024) con previsioni per il 2025 a oltre 330mld (vs 355mld nel 2024). 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Record per le emissioni di bond governativi in Europa

