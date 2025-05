Record di partecipanti per UTLAC 2025 | quasi 1 400 atleti da oltre 40 nazioni

La quinta edizione di UTLAC - Lake Como Ultra Trail, svoltasi dal 7 all'11 maggio, ha visto un record straordinario di quasi 1.400 atleti provenienti da oltre 40 nazioni. Questo evento ha trasformato il Triangolo Lariano in un palcoscenico internazionale per il trail running, testimoniando la crescente passione per gli sport outdoor.

Si è conclusa domenica 11 maggio la quinta edizione di UTLAC - Lake Como Ultra Trail, l'evento di trail running che ha trasformato il territorio del Triangolo Lariano in un palcoscenico internazionale dello sport outdoor. La manifestazione, svoltasi dal 7 all'11 maggio, ha registrato numeri da.

