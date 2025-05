realme GT 7 | potenza e autonomia con Dimensity 9400e e batteria da 7000mAh

Realme ha svelato l'arrivo della serie GT 7, destinata a rivoluzionare il concetto di "Flagship Killer" nel 2025. Equipaggiato con il potente chip Dimensity 9400e e una straordinaria batteria da 7000mAh, il nuovo dispositivo promette prestazioni eccezionali e autonomia senza precedenti nel mercato europeo.

(Adnkronos) – realme, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato l'imminente arrivo della serie GT 7, destinata a ridefinire il concetto di "Flagship Killer" nel 2025. Il dispositivo si distinguerà per una combinazione inedita nel mercato europeo: una batteria da 7000mAh, la più potente del settore, abbinata a una ricarica rapida da 120W.