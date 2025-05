realme GT 7 | potenza e autonomia con Dimensity 9400e e batteria da 7000mAh

realme annuncia l'imminente arrivo della serie GT 7, pronta a ridefinire il termine "Flagship Killer" nel 2025. Equipaggiato con il potente Dimensity 9400e e una sorprendente batteria da 7000mAh, il GT 7 si preannuncia come il dispositivo definitivo per chi cerca potenza e autonomia senza compromessi nel mercato europeo.

(Adnkronos) – realme, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato l'imminente arrivo della serie GT 7, destinata a ridefinire il concetto di "Flagship Killer" nel 2025. Il dispositivo si distinguerà per una combinazione inedita nel mercato europeo: una batteria da 7000mAh, la più potente del settore, abbinata a una ricarica rapida da 120W e, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

realme GT 7 Pro: potenza e durata al top con batteria da 6500 mAh e ricarica da 120 W Insieme al nuovo processore Snapdragon 8 Elite, il GT 7 Pro avrà la batteria più capiente del settore e una ricarica fulminea, per prestazioni eccezionali anche in condizioni estreme realme, leader nell'innovazione tecnologica, è pronta per l'evento di lancio di GT 7 Pro, che debutterà nel mese di novembre con la potenza del processore Snapdragon 8 Elite e introdurrà una batteria da 6500 mAh insieme a una ricarica rapida da 120 W, caratteristiche che renderanno il GT 7 Pro il dispositivo con la più lunga durata della batteria di sempre.