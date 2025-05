Realme GT 7 avrà un nuovo chip MediaTek arriva la conferma ufficiale

Realme ha ufficialmente confermato che il nuovo GT 7 sarà equipaggiato con un innovativo chip MediaTek. Questo smartphone atteso per fine maggio in India promette prestazioni elevate e nuove funzionalità. Scopriamo insieme i dettagli e le aspettative per questo dispositivo di ultima generazione.

La compagnia ha confermato ufficialmente il chip implementato all'interno di Realme GT 7, in arrivo a fine maggio in India.

