Reagiscono ai controlli dei carabinieri due fratelli arrestati a poche ore di distanza

Due fratelli di Ferrara, entrambi ventenni, si sono ritrovati nelle camere di sicurezza dei carabinieri in una serata inaspettata. Dopo essersi salutati all'uscita di casa, sono stati arrestati a poche ore di distanza per reazioni sospette ai controlli delle forze dell'ordine. Un giro di eventi che ha sorpreso sia loro che le autorità .

Si erano salutati uscendo di casa qualche ora prima e mai si sarebbero aspettati di rivedersi, nella tarda serata di martedì 13, nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara. Le circostanze hanno, invece, portato due fratelli, entrambi 20enni e residenti in città .

