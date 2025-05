re carlo harry è in preda alla confusione non sa quello che dice

Re Carlo si trova in una spirale di confusione, incapace di trovare un terreno comune con suo figlio Harry dopo l'attesissima intervista alla BBC. Il Duca del Sussex, avvolto nella contraddizione, sembra dire più del dovuto, mentre la religiosa che lo ha accompagnato lo esorta a smettere di vestire i panni della vittima.

Re Carlo, anche se lo volesse, non potrà mai conciliarsi con suo figlio Harry dopo quello che ha detto durante l'intervista bomba alla BBC. Il Duca del Sussex è confuso e dice più di quello che dovrebbe, ma soprattutto deve smetterla di fare la vittima. A dirlo è la religiosa che ha seguito il secondogenito di Carlo quando era adolescente e lo conosce molto bene. Re Carlo, la frattura è definitiva. La frattura che si è creata tra Re Carlo e Harry non potrà più essere ricomposta. Non c'è vero perdono da parte del Duca del Sussex nei confronti del padre, anche se continua a dichiarare che vorrebbe ristabilire un dialogo con lui. E d'altro canto, Sua Maestà ha perso fiducia nei confronti del figlio che è diventato una mina vagante. Harry è davvero imbarazzante per Carlo e per la Monarchia. Le sue esternazioni sono pericolose per la Corona e mettono in cattiva luce il Sovrano, spesso criticato sui social per colpa del secondogenito.