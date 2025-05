RC auto | ad Arezzo -56% in sei mesi

Arezzo, 14 maggio 2025 – Buone notizie per gli automobilisti toscani; secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it* ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un’auto in Toscana sono diminuiti dello 0,7% su base semestrale scendendo a 688,49 euro. Nonostante il calo, La regione è risultata essere la terza area italiana con il premio medio più alto, preceduta solo dalla Campania e dal Lazio. «Dal mercato continuano ad arrivare segnali positivi sul fronte dell’RC auto e, dopo anni di aumenti, i premi si stanno stabilizzando registrando, seppur non in tutta Italia, i primi cali», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Elementi come il rallentamento della spinta inflazionistica e la diminuzione della frequenza dei sinistri stanno avendo i primi effetti virtuosi sulle tariffe, ma è ancora presto per dire se si tratta di una tendenza che proseguirà nei prossimi mesi». 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - RC auto: ad Arezzo -5,6% in sei mesi

