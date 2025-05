Raspadori l’Emilia nel destino | ritorno a casa per cucirsi lo Scudetto sul petto

Giacomo Raspadori torna a casa lungo la via Emilia con un obiettivo chiaro: vincere il secondo Scudetto con il Napoli. Contro il Parma, una sfida che sa di derby, il talento partenopeo vive un momento magico, impreziosito da gol e assist che lo hanno reso protagonista indiscusso del campionato. La passione cresce, il sogno si avvicina.

Raspadori, contro il Parma è quasi un derby: il ritorno lungo la via Emilia per vincere il suo secondo Scudetto con il Napoli Giacomo Raspadori, protagonista del momento in casa Napoli, sta vivendo il suo miglior periodo stagionale. Con gol e assist decisivi nelle ultime partite – da Lecce al Genoa, sempre in tandem con .

Raspadori top in Nazionale: e ora Conte che fa?

Scrive msn.com: Rientra Neres e si ipotizza il ritorno al 4-3-3. Ma questo modulo andrebbe a penalizzare Raspadori, portando alla sua esclusione. E' vero che i sistemi tattici sono adattabili ai giocatori ma Jack ...

Napoli-Lecce: ci pensa Raspadori, l'uomo del destino

Lo riporta ilmattino.it: E allora succede che Giacomo Raspadori si ritrovi a diventare eroe azzurro a distanza di poco più di 24 mesi. Lui segnò il gol a Torino il 23 aprile 2023 spalancando l’autostrada al Napoli ...

IL PARERE - Monti: "Ritorno al 4-3-3 con Neres? Si fa un pò di fatica a rinunciare a Raspadori"

Secondo napolimagazine.com: I numeri sono là, ti fanno riflettere, ma non ti consegnano una verità assoluta“. “Ritorno al 4-3-3 con Neres? Oggi non so, forse si fa un po’ fatica a rinunciare a Raspadori“.

