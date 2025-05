rapinarono un anziano tre giovani in cella

Tre giovani sono stati identificati e arrestati dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto per la rapina di un anziano avvenuta a febbraio nella frazione Bolognina di Crevalcore. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, portando alla luce un episodio inquietante che ha scosso la comunità locale.

Identificati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto i tre giovani che nel febbraio scorso rapinarono un anziano in casa nella frazione Bolognina a Crevalcore. I militari dell’Arma hanno eseguito una ordinanza applicativa della misura di custodia cautelare in carcere, nei confronti dei presunti responsabili, un 20enne e un 17enne nati in Marocco e un 28enne nato a Bologna, indagati dalla procura di Bologna per rapina aggravata in concorso ai danni di un 85enne. Alle 13,10 del 24 febbraio scorso, l’anziano telefonò al 112 dicendo di essere stato rapinato in casa. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo riferì di aver udito un tonfo che due persone avevano provocato entrando di nascosto nell’appartamento da un balcone situato a pochi metri dal suolo. L’anziano raccontò ai militari dell’Arma che i due malviventi erano armati, "in particolare, quello che si atteggiava da capo, impugnava un paio di forbici, l’altro, invece, un coltello". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it