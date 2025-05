Rapina e tentato furto | uomo tratto in arresto dalla Polizia

La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato L.A., responsabile di furto e rapina, dopo aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. L'operazione sottolinea l'impegno della polizia nel contrastare il crimine e garantire la sicurezza nella comunità. La vicenda si è sviluppata a seguito di indagini approfondite sulle attività illecite dell'indagato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un provvedimento di carcerazione e sospensione della detenzione domiciliare nei confronti di L.A. – responsabile di furto e rapina – in quanto inosservante delle prescrizioni degli arresti domiciliari. L’uomo fu arrestato nel 2024 sul lungomare Trieste dalla squadra volante della Questura di Salerno, per aver, in evidente stato di ebbrezza, aggredito e rapinato un passante e tentato il furto di un’autovettura, i cui finestrini erano stati totalmente danneggiati, e nella quale lo stesso si era nascosto alla vista degli operanti. La Questura di Salerno, al termine della detenzione in carcere, provvederà all’espulsione dal territorio nazionale dello straniero e conferma il proprio impegno quotidiano nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e l’effettività delle misure restrittive, contrastando ogni forma di illegalità e ogni tentativo di sottrarsi alla giustizia. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina e tentato furto: uomo tratto in arresto dalla Polizia

Se ne parla anche su altri siti

Furto e rapina, non rispetta i domiciliari: arrestato

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Cercola, tentano di rubare in un garage e aggrediscono uomo: identificate 4 persone

Si legge su msn.com: Nella mattinata del 7 maggio 2025 i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare emessa del Tribunale di Nola, su richiesta della locale ...

Furto e rapina sul treno, arrestato

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucciso in strada a Milano, rapina finita male

Un uomo di 55 anni di Benevento è stato ucciso in via di Milano, nel quartiere della stazione centrale, per tentato furto.