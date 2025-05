Rapina da 7 milioni di euro alla BPER di Grumo Nevano | concessi i domiciliari ai due imputati

Dopo la clamorosa rapina da 7 milioni di euro alla BPER di Grumo Nevano, i due imputati, Francesco Pio De Santis e Patrizio De Felice, sono stati rimessi in libertà con gli arresti domiciliari. Entrambi dovranno scontare la pena indossando un braccialetto elettronico, un epilogo inaspettato per un colpo di tale proporzioni.

Hanno lasciato il carcere e sconteranno la pena agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, Francesco Pio De Santis, 25 anni e Patrizio De Felice, 37 anni, protagonisti della clamorosa rapina da quasi 7 milioni di euro alla banca BPER di Grumo Nevano, avvenuta con la cosiddetta "tecnica del buco".

Rapina da 7 mln di euro in banca a Grumo Nevano: condanna soft per la banda del buco

Segnala internapoli.it: Furono arrestati per aver commesso la rapina milionaria alla banca BPER ... per un importo complessivo di quasi 7 milioni di euro. Difesi di fiducia dagli avvocati Domenico Dello Iacono, Luigi ...

La storia del furto del Millennium Star, la gemma più perfetta del mondo: vale 500 milioni di euro

corriere.it scrive: 7 milioni di euro. A distanza di 25 anni dalla tentata rapina i protagonisti - ladri e poliziotti - ripercorrono quei giorni nel nuovo documentario Netflix «The Diamond Heist», prodotto da Guy ...

Rapina un ragazzino in stazione per 7 euro: 24enne condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione ed espulsione a pena espiata

ilgazzettino.it scrive: MOGLIANO (TREVISO) - Tre anni e quattro mesi di reclusione, con tanto dello sconto di un terzo della pena in virtù del rito abbreviato, e 2mila euro da versare alla vittima a titolo di risarcimento.

