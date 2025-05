Raoul Cremona per ridere e regalare un sorriso a Cancro Primo Aiuto

Raoul Cremona, icona della comicità italiana, torna a far ridere e regalare sorrisi con "Cancro Primo Aiuto". Famoso per i suoi personaggi indimenticabili come Silvano il mago di Milano e il Mago Oronzo, il suo talentuoso rendimento promette uno spettacolo imperdibile. Domani alle 21 salirà sul palco per un evento che unisce risate e solidarietà.

Il grande pubblico lo conosce per aver dato vita a personaggi diventati vere e proprie icone della comicità degli ultimi vent’anni, come Silvano il mago di Milano, il Mago Oronzo, Omen, l’attore Jacopo Ortis, il predicatore Evok e Steve Giobs. Amatissimo dal pubblico, domani alle 21 salirà sul palco del Teatro San Rocco di via Cavour per uno spettacolo benefico: risate assicurate a Seregno con il comico, cabarettista e illusionista Raul Cremona, noto per la lunga e apprezzata carriera sia in teatro che in televisione, in programmi come Zelig, Lol, Mai dire gol. Con le sue irresistibili gag e i suoi sketch regalerà una serata di puro divertimento. E visto che ridere fa bene, in questo caso lo farà anche di più: l’intero ricavato dell’evento verrà infatti devoluto in favore dell’organizzazione di volontariato Cancro Primo Aiuto e i fondi serviranno a sostenere e a finanziare il progetto parrucche portato avanti dall’associazione, per donare una parrucca alle donne sottoposte a chemio o radioterapia, per aiutare a ridurre il trauma della perdita dei capelli. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raoul Cremona per ridere e regalare un sorriso a Cancro Primo Aiuto

Approfondimenti da altre fonti

Solidarietà, il Mago Forest, Giovanni Storti, Raoul Cremona: l'appello per salvare il teatro dei Duperdu e delle persone con disabilità

Segnala msn.com: A sostenere la causa sono scesi in campo volti noti come Raul Cremona, Giovanni Storti e il Mago Forrest, che hanno lanciato appelli alla donazione con messaggi di solidarietà. "Minima Theatralia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Canzone Segreta su Rai1 con Serena Rossi, venerdì 26/3: tra gli ospiti Raoul Bova, Francesca Fialdini e Claudia Gerini

Torna con il terzo appuntamento “Canzone Segreta”, lo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, in onda venerdì 26 marzo, alle 21.