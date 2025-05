Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza media | Oltre 60 morti | Macron critica Israele la replica di Netanyahu | Si schiera con i terroristi

Recenti raid israeliani a nord della Striscia di Gaza hanno causato oltre 60 morti, attirando le critiche di Macron nei confronti di Tel Aviv, che replica accusando il presidente francese di schierarsi con i terroristi. Nonostante la liberazione dell'ostaggio americano Edan Alexander da parte di Hamas, la situazione rimane tesa, mentre gli USA impongono nuove sanzioni all'Iran.

Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander. Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran per il nucleare. L'Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Macron critica Israele, la replica di Netanyahu: "Si schiera con i terroristi"

