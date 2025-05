Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza media | Oltre 60 morti | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi

I recenti raid israeliani a nord della Striscia di Gaza hanno provocato oltre 60 morti, mentre le forze israeliane ordinano l'evacuazione dei porti yemeniti controllati dagli Houthi. Nonostante la liberazione dell'ostaggio americano Edan Alexander da parte di Hamas, Tel Aviv mantiene i suoi piani, mentre gli Stati Uniti introducono nuove sanzioni contro l'Iran per il programma nucleare.

Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander. Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran per il nucleare 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi

