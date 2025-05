Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza media | Oltre 50 morti

Recenti raid israeliani nel nord della Striscia di Gaza hanno causato oltre 50 morti, senza influenzare la strategia di Tel Aviv. Questo avviene mentre Hamas ha rilasciato l'ostaggio americano Edan Alexander. Nel frattempo, gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro l'Iran riguardo al programma nucleare, intensificando le tensioni regionali.

Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander. Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran per il nucleare 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 50 morti"

Approfondimenti da altre fonti

Attacchi notturni sulla Striscia di Gaza: 56 morti nei raid israeliani

Si legge su quotidiano.net: Almeno 56 palestinesi uccisi nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Evacuazione civile ordinata dall'Idf.

Raid israeliani a nord di Gaza, 'almeno 45 i morti a Jabalia'

Lo riporta msn.com: L'emittente araba Al Jazeera afferma che è salito ad almeno 45 morti e decine di feriti il bilancio di raid israeliani che stanotte hanno colpito Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza (ANSA) ...

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 50 morti"

Come scrive msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 586. L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno 56 persone sono morte e decine di altr ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Raid israeliani su Beirut: Hezbollah risponde con razzi, bilancio di morti e feriti in aumento

Un raid israeliano ha colpito la periferia sud di Beirut, colpendo aree come Haret-Hreik e Hadath, conosciute per essere roccaforti di Hezbollah.