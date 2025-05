Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza media | Oltre 40 morti a Jabalia

Raid israeliani a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, provocano oltre 40 morti, mentre Tel Aviv mantiene le sue strategie militari. La liberazione dell'ostaggio americano Edan Alexander da parte di Hamas non altera i piani di Israele. Nel frattempo, gli Stati Uniti introducono nuove sanzioni contro l'Iran in risposta alle preoccupazioni sul programma nucleare.

Da msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 586. L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno 45 persone sono morte e decine di altr ...

quotidiano.net scrive: Al Jazeera riporta almeno 45 morti nei raid israeliani a Jabalia, Striscia di Gaza. Sei morti in nuovi attacchi.

Scrive gaeta.it: Un’escalation di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, in particolare a Jabalia, provoca decine di morti e feriti tra i civili; le IdF ordinano evacuazioni nel nord della regione.

