Raid aerei israeliani a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, causano 36 morti. Nonostante la liberazione dell'ostaggio americano Edan Alexander da parte di Hamas, Tel Aviv mantiene i suoi progetti. Intanto, gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro l'Iran legate al programma nucleare, intensificando ulteriormente le tensioni regionali.

Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander. Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran per il nucleare 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "A Jabalia 36 morti"

Raid israeliani nel nord di Gaza, 45 morti a Jabalia

repubblica.it scrive: Almeno 45 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in raid israeliani su Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera.

Raid israeliani a Jabalia: Almeno 45 morti secondo Al Jazeera

Da quotidiano.net: Al Jazeera riporta almeno 45 morti nei raid israeliani a Jabalia, Striscia di Gaza. Sei morti in nuovi attacchi.

Raid israeliani a nord di Gaza, 'almeno 45 i morti a Jabalia'

Come scrive msn.com: (ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'emittente araba Al Jazeera afferma che è salito ad almeno 45 morti e decine di feriti il bilancio di raid israeliani che stanotte hanno colpito Jabalia, nel nord della Strisc ...

