Raid israeliani a Jabalia | Almeno 45 morti secondo Al Jazeera

I raid israeliani su Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, hanno causato almeno 45 morti e numerosi feriti, secondo Al Jazeera. Le violenze continuano, con ulteriori sei vittime registrate dalla mezzanotte in attacchi mirati dello Stato ebraico sull'enclave palestinese, alimentando la crisi umanitaria della regione.

L'emittente araba Al Jazeera afferma che è salito ad almeno 45 morti e decine di feriti il bilancio di raid israeliani che stanotte hanno colpito Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. E altre sei persone sarebbero morte dalla mezzanotte scorsa in attacchi dello Stato ebraico sull'enclave palestinese, sempre secondo Al Jazeera. Ieri sera le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone settentrionali della Striscia di Gaza, preannunciando un'operazione militare. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Raid israeliani a Jabalia: Almeno 45 morti secondo Al Jazeera

