raid di israele su gaza oltre 50 morti a jabalia

Tel Aviv, 14 maggio 2025 – Nuove escalation di violenza in Gaza: i raid aerei israeliani hanno colpito Jabalia, causando oltre 50 morti tra i palestinesi. Gli attacchi seguono l'ordine di evacuazione dell'IDF, scattato dopo il lancio di razzi dalla zona nord della Striscia, segnalando l'intensificarsi del conflitto.

Tel Aviv, 14 maggio 2025 – Pioggia di bombe israeliane su Gaza. Come anticipato dall' ordine di evacuazione diffuso ieri dall'Idf dopo il lancio di razzi dal nord della Striscia, sono in corso attacchi proprio contro quella zona. Oltre 50 i morti palestinesi contati finora a Jabalia, che ospita un vasto campo profughi, almeno sei quelli a Khan Younis, nel Sud. Ieri a Jabalia era stata colpita una scuola che fungeva da rifugio: 15 i morti, anche bambini. E' attesa intanto una mossa di Donald Trump, in queste ore in Qatar da dove potrebbe annunciare una proposta di accordo per mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Sirene a Gerusalemme: intercettato un razzo dallo Yemen. TOPSHOT - A Palestinian girl looks as others clear debris and rubble at the Fatima Bint Asad school hit in overnight Israeli strikes in Jabalia in the northern Gaza Strip on May 12, 2025.