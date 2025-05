Rai partecipa al bando per il Festival di Sanremo

La Rai annuncia la sua partecipazione al bando per il prossimo Festival di Sanremo, un cambiamento significativo rispetto allo scorso anno. Questa mossa si rende necessaria per rispettare le nuove normative imposte dal Comune, che richiedono a tutti i partecipanti di presentare la documentazione entro i termini stabiliti. Un passo importante per il celebre evento musicale.

La Rai parteciperà al bando per il prossimo Festival di Sanremo pubblicato dal Comune della città ligure. Uno scenario impensabile fino allo scorso anno, ma la decisione – comunica Ansa – è inevitabile per rispettare i termini previsti dal municipio che obbliga chiunque voglia partecipare a presentare domanda entro e non oltre il 19 maggio. La partita per l’assegnazione della kermesse canora si fa dunque sempre più delicata, con il clima tra Rai e Comune di Sanremo fortemente teso. Se è vero che l’azienda pubblica parteciperà al bando (il sì è arrivato dopo il CdA riunitosi per l’occasione), è altrettanto vera la stizza che ha portato alla diffida dal concedere in licenza i marchi del Festival a beneficio di altre emittenti. Da Viale Mazzini si rivendica fin dalla sentenza del Tar la “titolarità in capo a Rai del format televisivo”. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai partecipa al bando per il Festival di Sanremo

