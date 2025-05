Raggiunto il 57% della raccolta differenziata Orta | È l' effetto del porta a porta

La raccolta differenziata a Orta ha raggiunto il 57%, grazie all'efficace sistema del porta a porta. Questo risultato è fondamentale per il rispetto dei parametri necessari per ottenere la bandiera blu. Pescara sta facendo significativi progressi, merito del costante impegno di Ambiente Spa e della collaborazione attiva dei cittadini.

"Quello della raccolta dei rifiuti è uno dei parametri da rispettare per ottenere la bandiera blu, un parametro che vede Pescara assolutamente in regola, anzi dico con soddisfazione che Pescara sta facendo passi avanti, costantemente, grazie al grande lavoro di Ambiente spa e di tutti i cittadini. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Raggiunto il 57% della raccolta differenziata, Orta: "È l'effetto del porta a porta"

