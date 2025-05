Ragazzino di 15 anni uccide l' ex vicina di casa | colpita con una lampada e strangolata

Un tragico episodio ha scosso il quartiere di Morivione, dove un ragazzino di 15 anni ha ucciso l'ex vicina di casa, Emma Teresa Meneghetti, 82 anni. Dopo una discussione, l'aggressione si è consumata tra le mura domestiche, culminando in un omicidio avvenuto all'interno del suo appartamento in via Bernardino Verro.

La discussione, poi l’aggressione che le è stata fatale. Tutto tra quattro mura, all’interno della sua casa in zona Morivione. Una donna di 82 anni, Emma Teresa Meneghetti, è stata strangolata e uccisa nel proprio appartamento al terzo piano di un palazzo al civico 46 di via Bernardino Verro a. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ragazzino di 15 anni uccide l'ex vicina di casa: colpita con una lampada e strangolata

